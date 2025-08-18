إعلان

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:22 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر بيع الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، بينما استقر في 4 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

