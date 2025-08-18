سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر بيع الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-8-2025، بينما استقر في 4 بنوك، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
بنك مصر: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
