البترول: ضبط محطة وقود بمرسى مطروح تلاعبت بـ625 ألف لتر بنزين وسولار

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول ضبط محطة وقود بعلم الروم بمرسى مطروح تلاعبت بكميات ضخمة من السولار وبنزين 80 وبنزين 92 بلغت 625 ألف لتر، وتم تغريمه قيمتها بنحو 18.7 مليون جنيه.

وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم، خلال حملات التفتيش والرقابة الدورية علي منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية خلال الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2025.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط عمليات تجميع وتصرف غير مشروع بالمنتجات البترولية بعدد من محطات الوقود بالمحافظات، وتغريمها بغرامات إجمالية أكثر من 30 مليون جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، فقد تم

وقد تم رصد مخالفات بعدد من محطات الوقود والمستودعات ومخازن أسطوانات البوتاجاز، و حالات تلاعب كبيرة بالمنتجات البترولية ،وافتقاد لمعايير التشغيل الآمن بعدد من المحطات والمنشآت .

ووأشارت الوزارة أنه تم رصد مخالفات مشابهة بعدة محافظات، شملت نحو 393 ألف لتر من السولار والبنزين بمحطات في الإسكندرية والجيزة والقليوبية وسوهاج، بإجمالي غرامات مالية وصلت إلى 11.8 مليون جنيه، حيث حررت محاضر من مباحث التموين .

كما تم تحرير محاضر ضد سائقي سيارة صهريجية و سيارة بيك اب بعد ضبطهما أثناء محاولات تداول غير قانوني للمنتجات البترولية في باكوس بالأسكندرية و مرسي مطروح .

وضبطت اللجنة محطة تموين عشوائية ( طلمبة رصيف ) بمدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة تعمل دون تراخيص أو وسائل أمان ، وتمت مصادرة المنتجات وإزالة الطلمبة وضبط صاحب محطة الوقود الرسمية التي يتم سحب المنتجات منها .

كما استجابت اللجنة لشكاوى مواطنين بمحافظة المنوفية مقدمة لهيئة البترول من وجود تلاعب في عدة محطات في عدد من مراكز المحافظة ، حيث تبين وجود تلاعب بعيارات مسدسات التموين بعدد من المحطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و في السويس ، تم كشف مخالفات جسيمة داخل مستودع منتجات بترولية يضم 14 صهريجاً للمنتجات المختلفة، حيث رصدت تسربات واسعة وانسكابات خطيرة للمواد البترولية، وغياب لأنظمة الإطفاء والإنذار ومنع السقوط، فضلاً عن أعطال في عدادات القياس وتراكم مخلفات قابلة للاشتعال بما يهدد السلامة.

كما ضبطت مخزني بوتاجاز داخل الكتلة السكنية بالمحافظة، يفتقدان لأبسط اشتراطات الأمان، من بينها غياب طفايات الحريق وشبكات التبريد ومصادر المياه، إلى جانب وجود أسطوانات غير صالحة وبدون حابس أمان. وقد تم مخاطبة الشركة المسئولة لاتخاذ إجراءات فورية حفاظاً على أرواح المواطنين

كما شملت أعمال اللجنة مراجعة 31 محطة وقود بعدد من المحافظات، أظهرت افتقاد بعضها لمعايير التشغيل الآمن، وتم إخطار شركات التسويق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وتم تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي غرف الوقود بشركات التسويق بعدد من محافظات الوجه البحري، بهدف رفع كفاءة المتابعة والرقابة اليومية وإجراءات فحص منافذ التوزيع.

وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول على سرعة محاسبة المقصرين، وإلزام الجهات المسئولة بإزالة أسباب المخالفات فورا حفاظا على المال العام وسلامة المواطنين .