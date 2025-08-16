مصلحة الضرائب تحسم الجدل حول فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة

كتبت- منال المصري:

حسمت مصلحة الضرائب الجدل حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة الجديدة بعد تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة خاصة على أجهزة "الآيفون".

وقال مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب لمصراوي، إنه لا صحة لما تردد بشأن فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة أو أي ضرائب أخرى خلال العام الحالي مؤكدا أن الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها على الهواتف المحمولة المستوردة لا يوجد فيها تغيير.

في يناير الماضي أقرت مصر رسوما جمركية 38.5% على هواتف المحمول المستوردة مع عدم تطبيق القرار بأثر رجعي.

الشهر الماضي فوجئ بعض المواطنين بإيقاف تشغيل أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن، وهو ما استدعى إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانا رسميا لحسم هذا الجدل الدائر بين رواد السوشيال ميديا.

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للاعفاء وقد تم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص.

وقد قام الجهاز بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة وعودة عمل 47 ألف جهاز بعد التأكد من حقهم في الحصول على الإعفاء الجمركي.