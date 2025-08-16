كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس لقاءا مشتركاً بديوان عام المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك بين قطاع البترول والمحافظة ، في العديد من المجالات .

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك في مستهل زيارته لمحافظة السويس.

وأكد بدوي على الدور الهام الذي تضطلع به محافظة السويس بما تضمه من قلاع صناعية بترولية، في مشروعات المحور الثاني من استراتيجية الوزارة والخاص بتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول والبتروكيماويات والبنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن هدف زيارته للسويس هو دعم شركات التكرير والعاملين بها، وتوفير أوجه الدعم اللازم لمواصلة الانطلاق وتحقيق رؤية الوزارة الطموحة على المدى المتوسط للعمل بكفاءة إنتاجية تصل إلى 100% بمعامل التكرير، بما يعظم الاستفادة من الطاقات المتاحة ويحقق مردوداً للاقتصاد القومي وللمحافظة.

وأكد على أهمية الالتزام داخل الشركات بمحور السلامة وحماية البيئة كأحد الثوابت الأساسية في استراتيجية الوزارة.

وأوضح بدوي أن قطاع البترول ساهم خلال العامين الماضيين بما يقرب من 30 مليون جنيه في مشروعات المشاركة المجتمعية لدعم المجتمع السويسي مؤكداً تطلع الوزارة للتنسيق الكامل مع محافظة السويس من خلال اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول لتوجيه هذه المساهمات نحو الأولويات التي تحددها المحافظة، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطن السويسي، وقد شملت المساهمات دعم مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب مبادرات موجهة لذوي الهمم، بما يعكس التزام قطاع البترول بمسؤوليته تجاه المجتمع المحلي المحيط .

وأكد المحافظ على أهمية الإستفادة من مركز السويس - المانيا للحام- لتنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع وزارة البترول لتأهيل كوادر فنية .

وأشار المحافظ إلى الدور الهام لشركات تسويق المنتجات البترولية التابعة للدولة في منظومة محطات الوقود ، معربا عن استعداد المحافظة للتعاون مع شركات مصر للبترول والتعاون والوطنية في إقامة محطات حديثة على أرض السويس ودعمها بمراكز الخدمة المتنوعة ذات العلامات التجارية.