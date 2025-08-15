كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبطاطس، والزيت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-8-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار البيض، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة