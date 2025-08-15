الإحصاء: معدل البطالة يتراجع 0.2% إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025

كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة انخفاض معدل البطالة 0.2% خلال الربع الثاني من 2025 إلى 6.1% من إجمالي قوة العمل مقابل 6.3% بالربع الأول من العام الجاري.

قوة العمل

سجل تقدير حجم قوة العمل زيادة 0،5% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 33.614 مليون فرد مقابل 33.447 مليون فرد خلال الربع السابق.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار "223" ألف مشتغل خلال الربع الثاني عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار "57" ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار "167" ألف فرد، وفق بيانات للإحصاء.

وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.853 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.761 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.508 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.106 مليون فرد.

المتعطلون عن العمل

تراجع عدد المتعطلين عن العمل 2.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.054 مليون متعطل مقابل 2.111 مليون متعطل الربع السابق بانخفاض قدره " 57 " ألف متعطل.

بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.5% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الثاني بينما كان 3.6% في الربع السابق في الربع السابق و4.2% في الربع المماثل من العام السابق.

فيما سجل معدل البطالة بين الإناث 15.8% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الثاني، بينما كان 16.4% في الربع السابق مقابل 17.3% في الربع المماثل من العام السابق.

المساهمة في النشاط الاقتصادي

سجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 45.5% من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالي بينما كان 45.8% خلال الربع السابق مقابل 43.4% في الربع المماثل من العام السابق.