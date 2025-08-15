كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو الكابوريا، وكيلو المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و79 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و180 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.