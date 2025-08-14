تعرف على طريقة إلغاء المحافظ الإلكترونية من "MY NTRA"

كتبت- آية محمد:

يسمح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكل عميل بفتح ما يصل إلى 3 محافظ إلكترونية كحد أقصى باستخدام بطاقة الرقم القومي.

وفي كثير من الأحيان يقوم بعض المستخدمين بفتح أكثر من محفظة، لكن مع مرور الوقت قد لا يحتاجون إليهم جميعًا.

ولهذا يلجأ البعض إلى إلغاء إحدى هذه المحافظ وهي عملية يمكن تنفيذها بسهولة عبر تطبيق "My NTRA" الذي أطلقه الجهاز لتسهيل حصول الأفراد والشركات على خدمات الاتصالات الأساسية.

وفي السطور التالية يعرض "مصراوي" خطوات إلغاء المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيق "MY NTRA":

1- حمل تطبيق "My NTRA" من متجر Play Store لهواتف أندرويد أو App Store لهواتف آيفون.

2- افتح التطبيق وسجل الدخول.

3- من الصفحة الرئيسية، اختر "الخدمات" ثم "خدماتي".

4- اضغط على "المحافظ الإلكترونية"، ثم على "استمرار".

5- أدخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك، واضغط "تأكيد"، وستظهر لك رسالة تفيد بإتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

6- اضغط على "تم" لعرض جميع المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك.

7- حدد المحفظة التي تريد إلغاءها، ثم اختر "إلغاء" وأكد عملية الإلغاء.

اقرأ أيضًا:

أرباح المصرية للاتصالات تقفز 50% في 6 أشهر إلى 10.3 مليار جنيه

تعرف على تكلفة تحويل أموالك من محفظة لأخرى لدى شركات المحمول الأربع

قمة ترامب وبوتين.. كيف تؤثر على تحركات سعر الذهب؟