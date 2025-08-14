إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والعدس وارتفاع الذهب

01:23 م الخميس 14 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والعدس، والخيار، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

