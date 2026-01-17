إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

10:33 ص 17/01/2026

الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 17-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و26 جنيهًا.

