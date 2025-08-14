إعلان

وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع إنشاء مجمع مدارس تنفذه شركة النصر للمقاولات بالجيزة

01:00 م الخميس 14 أغسطس 2025

وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع إنشاء مجمع مدارس

كتبت- أمنية عاصم:

أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي اهتمامًا خاصًا بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيدًا بجهود فرق العمل في شركة النصر العامة للمقاولات ومشددا على تكثيف العمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع في التوقيتات المستهدفة.

وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الشركات التابعة، أجرى وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في موقع مشروع إنشاء مجمع مدارس بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، الذي تنفذه شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية في المنطقة، ويسهم في تحسين جودة التعليم وتخفيف الكثافة الطلابية.

ويضم مجمع المدارس منشآت تعليمية متكاملة تشمل: مدرسة يابانية، مدرسة دولية، مدرسة ثانوية، مدرسة صناعية، بما يلبي احتياجات متنوعة للطلاب ويدعم تطوير التعليم الفني والأكاديمي على حد سواء.


محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
