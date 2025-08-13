

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بمنتصف تعاملات الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر، بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 12-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-8-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5215 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4560 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3911 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36480 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.