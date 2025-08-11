خبير اقتصادي: توقعات المؤسسات الدولية تعكس قوة الاقتصاد المصري

كتبت- داليا الظنيني :

أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد الخضر بتقارير مؤسسات مالية دولية، من بينها بنك “ستاندرد تشارترد”، التي توقعت استمرار قوة أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من 2025، مؤكدًا أن هذه الرؤية الإيجابية تستند إلى مؤشرات حقيقية في الأداء الاقتصادي وجاذبية بيئة الاستثمار.

أوضح الخضر، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج “اقتصاد مصر”، المذاع على قناة أزهري، أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي رغم الضغوط التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتوسّع العلاقات الاقتصادية مع شركاء إقليميين ودوليين.

وأضاف أن مصر باتت وجهة استثمارية بارزة في الشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الحديثة، فضلًا عن جهود تسويق الاقتصاد المصري في أفريقيا، والتي أثمرت عن استثمارات مباشرة في دول مثل السنغال ووسط أفريقيا.

وتطرق الخضر إلى احتمالية قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية الشهر الجاري، معتبرًا أن هذا القرار سيعزز جاذبية الاقتصاد القومي ويشجع على تدفق الاستثمارات، خاصة مع تراجع الفائدة عالميًا.

كما شدد على أهمية الحفاظ على استقرار سعر الصرف، لما له من تأثير مباشر على تعزيز الثقة في الجنيه المصري، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، سواء طويلة الأجل أو تلك التي تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة.