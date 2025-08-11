نمو صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 6 أشهر.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

أوضح تميم الضوي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، في تصريحات خاصة لـ " مصراوي" أسباب النمو في الصادرات مرجعا ذلك إلى عدة عوامل منها ارتفاع تنافسية المنتج المصري في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية، خاصة بعد التغيرات المناخية التي أثرت على حجم الإنتاج في الدول الرئيسية المنتجة، مما منح مصر ميزة نسبية.

وحققت صادرات قطاع الصناعات الغذائية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، إلى نحو 3.365 مليار دولار، مقارنة بـ 3.174 مليار دولار، أي بزيادة في القيمة بلغت 182 مليون دولار وبنسبة 6%؛ وفق تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأضاف الضوي، أنه من ضمن مبررات الزيادة تعود إلى أن التوسعات الزراعية الكبرى التي نفذتها الدولة، مثل مشروع 3 مليون فدان، ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بشبكات الطرق وتوصيل المياه، ساهمت في زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية.

وكما ساعد تطور خبرة المزارعين والمصدرين في الالتزام بالمواصفات الأوروبية والعالمية على تعزيز فرص دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.

ولفت إلى أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالميًا في صادرات عدد من المحاصيل، مثل الموالح والفراولة المجمدة، وهو ما أسهم في نقل الخبرات الفنية والإدارية من هذه القطاعات إلى باقي المنتجات الزراعية، بما في ذلك إدارة المحاصيل، وضبط متبقيات المبيدات، وتحسين الخدمات اللوجستية، والالتزام بإجراءات التصدير.

وقد تصدرت الفراولة المجمدة قائمة أهم سلعة غذائية مصدرة للمجلس بقيمة صادرات 442 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بنسبة نمو 75٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

اقرأ أيضًا:

بعد قفزات متتالية.. هل الفضة استثمار مربح للمصريين؟

من الغد.. تجار يخفضون أسعار الأجهزة لكهربائية من 5 لـ10%