بعد قفزات متتالية.. هل الفضة استثمار مربح للمصريين؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، حيث سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا للجرام، مقابل 50 جنيهًا في مطلع العام، بزيادة تقارب 13 جنيهًا، أي ما يعادل نحو 26%، وفقًا لما أكده جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات.

وأوضح ميشيل "لمصراوي" أن الفضة أصبحت تدخل في صناعات استراتيجية مثل الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، فضلًا عن كون أسعارها أقل بكثير مقارنة بالذهب، مما يزيد من الإقبال عليها عالميًا ومحليًا.

يرى خبراء سوق المال والأعمال أن المعدن الأبيض يمثل استثمار أفضل من الذهب والبيتكوين والأسهم، حيث قال روب مور رجل الأعمال البريطاني في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- "هناك أصل ارتفع بأكثر من الضعف، لقد ارتفع من 17.92 دولار إلى 39.02 دولار في ثلاث سنوات، هل تستطيع تخمينه؟".

أفضل طرق الاستثمار

نصح ميشيل بأن الاستثمار الأمثل في الفضة يكون من خلال السبائك، نظرًا لانخفاض نسبة المصنعية مقارنة بالمشغولات، حيث تمثل المصنعية في المشغولات نسبة مرتفعة قد تقلل من العائد الاستثماري.

ويرى ميشيل أن الفضة من الأفضل أن ينظر لها كاستثمار طويل الأجل دون النظر لتحقيق مكاسب في وقت قصير، قائلًا: "ممكن تشتري وتحتفظ بيها سنتين أو أكتر وتحقق مكاسب جيدة".

وأشار إلى أن أسعار الفضة ارتفعت بنحو 70% خلال العامين الماضيين، ما يعني أن من اشترى قبل عامين حقق أرباحًا كبيرة.

التوقعات المستقبلية

وتوقع ميشيل استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب عليها عالميًا، متوقعًا أن تصل أسعارها في البورصات العالمية إلى 40 دولارًا للأوقية، رغم تحركاتها بين الصعود والهبوط.

وأكد على أن العوامل المؤثرة على أسعار الفضة هي نفس العوامل المؤثرة على الذهب، وتشمل العرض والطلب، الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار.

إقبال محلي متزايد

وأشار ميشيل إلى أن ثقافة شراء الفضة أصبحت أكثر انتشارًا بين المصريين، مع إقبال ملحوظ على شراء السبائك بأوزان تبدأ من 5 جرامات وحتى الكيلو، حيث من الأفضل تنويع المحافظ الاستثمارية وشراء الفضة كجزء من المحفظة.

ونصح بضرورة الشراء من مصادر موثوقة، والحصول على فاتورة مختومة تتضمن العيار والوزن والسعر، لضمان الحقوق عند إعادة البيع.

وذكر أن أسعار الفضة حاليا، حيث يبلغ عيار 999 نحو 63 جنيهًا للجرام، ويسجل عيار 925 نحو 57.5 جنيهًا، بينما عيار 900 يبلغ نحو 56 جنيهًا، وعيار 800 يبلغ حوالي 49.5 جنيهًا.

