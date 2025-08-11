إعلان

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:55 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

البطاطس

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الفلفل الحامي البلدي، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-8-2025، بينما تراجعت أسعار البطاطس، والتفاح المصري، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و10.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 17 و23 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 و11 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس الخضروات الفاكهة سوق العبور
