كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات مساء الأحد 10-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 3080 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3960 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 36960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164208 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04% إلى نحو 3397 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.