بعد قفزته عالميا.. كيف يتأثر سعر البن في مصر؟ رئيس الشعبة يوضح

قفز أسعار البن العالمية بنسبة وصلت إلى 5.2%- خلال 3 أيام- ، لتسجل عقود البن الأمريكية 309 دولار يوم الجمعة الماضي – نظرًا لأن السبت والأحد عطلة- مقارنة بـ 293.7 دولار سعر الإغلاق يوم 6 أغسطس 2025.

واعتبارًا من 6 أغسطس 2025، قامت واشنطن بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات القهوة البرازيلية ، في إجراء يثير مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة على نحو 8 ملايين كيس سنويًا، ما يجعلها سوقًا محورية لمنتجي البن في البرازيل.

وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إن أسعار البن في السوق المحلي ما زالت مستقرة، رغم الارتفاعات الأخيرة في الأسعار العالمية، نتيجة القرارات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البرازيل، أكبر مصدر للبن عالميًا.

وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة، أن سعر البن "السادة" في السوق المحلي يتراوح حاليًا بين 500 لـ 520 جنيهًا للكيلو، حسب كل منطقة، حيث تلتزم أغلب المحال بهذا السعر، فيما يبيع البعض بأسعار أقل قليلًا.

وأشار إلى أن السوق المحلي لم يتأثر بعد بالزيادة العالمية الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى دورة الاستيراد التي تمتد ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، بداية من التعاقد حتى وصول الشحنة وتخليصها جمركيًا، ما يعني أن أي زيادة في الأسعار العالمية ستنعكس محليًا خلال الفترة المقبلة إذا استمرت.

وأضاف فوزي، أن العوامل المؤثرة على أسعار البن محليًا تتمثل في أسعار البورصة العالمية وسعر الدولار، وفسر كلامه قائلًا: "إذا انخفضت أسعار البورصة، نقوم بتخفيض الأسعار، وإذا ارتفعت نضطر لرفعها، خاصة أن مصر لا تزرع البن محليًا، وبالتالي نعتمد كليًا على الاستيراد".

ولفت أيضًا إلى أن تقلص المساحات المزروعة بالبن عالميًا، بسبب عزوف بعض المزارعين عن زراعته واتجاههم لمحاصيل أخرى أكثر ربحية، ساهم في تقليص المعروض وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن عودة المزارعين لزراعته قد تؤدي لاحقًا إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.

وأكد رئيس شعبة البن، أن الرؤية في السوق المحلي ما زالت "ضبابية"، في انتظار استقرار الأوضاع العالمية، مشيرًا إلى أن الأسعار محليًا شهدت قبل نحو شهر انخفاضًا بنسبة 10%، قبل أن تعود الأسعار العالمية للارتفاع الأسبوع الماضي.

