كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة بأن شركة بي للإستثمار فى الرعاية الصحية التابعة للشركة تقترب من الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأسمالها حتى مليار جنيه.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، أوضحت الشركة أن زيادة رأسمال ستتم عن طريق دخول مستثمرين جدد مثل البنك التجاري الدولي و بنك البركة مصر إلى جانب شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالإضافة إلى قدامي المساهمين مثل صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية التابع لصندوق مصر السيادي وأحد رجال الأعمال، وذلك لتمويل خطة الشركة التوسعية الطموحة داخل مصر وأيضاً بعض الأسواق الخليجية الشقيقة.

وتأسست شركة بي إنفستمنتس القابضة عام 2005. تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في الاستثمار في رؤوس الأموال من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات عبر قطاعات متميزة منها التطوير العقاري، والنفط والغاز، وتكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، والتصنيع والأغذية والمشروبات.