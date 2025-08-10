إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-8-2025 مع بداية التعاملات

05:22 ص الأحد 10 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 10-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.


"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5274 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4615 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3956 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36920 جنيهًا.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04% إلى نحو 3397 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

