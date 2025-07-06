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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:12 م الأحد 06 يوليه 2025

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.28 %عند مستوى 32913 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 143.38 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 36.08 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 106.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.35 %عند مستوى 32820 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.

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