كتبت- دينا كرم:



استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 6-7-2025، عند نفس مستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3087 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3969 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5292 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52920 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164581 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264600 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



