سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 45 و59 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.28 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيهًا للبيع، بتراجع 59 قرشًا للشراء والبيع.