تغطية الطرح العام لـ "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في رابع أيام الاكتتاب

كتبت- أمنية عاصم:

أظهرت بيانات شاشات الـOPR الخاصة بتغطية الاكتتاب تغطية قوية للطرح العام لشركة "الوطنية للطباعة"، حيث بلغ معدل التغطية 8.92 مرة في رابع أيام الاكتتاب، بإجمالي طلبات بلغت 94.4 مليون سهم، مقارنة بـ10.58 مليون سهم مطروحة ضمن الشريحة العامة.

كانت الشركة الوطنية للطباعة أعلنت عن طرح أسهمها للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 21,171,040 سهم تمثل نسبة 10% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة

وسيتم ذلك من خلال شريحتين طرح عام وخاص بسعر حده الأقصى القيمة العادلة البالغة 28.27 جم/سهم (علما بأن السعر النهائي للطرح يبلغ 21.25 جنيه).

ويتم تلقي وتسجيل الأوامر بحد أدنى 100 سهم و حد أقصى عدد أسهم الطرح العام للمستثمر الواحد وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 27/07/2025 و لمدة 5 أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل الخميس الموافق 31/07/2025

وكانت الشريحة الثانية (الطرح الخاص) يبلغ عدد 10,585,520سهم تمثل نسبة 50 % من الأسهم المطروحة و نسبة 5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة و تم تخصيصها لمستثمر مؤهل هو عمران محمد العمران.