ارتفاع اليورو وتراجع الجنيه الإسترليني بتعاملات البنوك خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بتعاملات البنوك خلال أسبوع ، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي ، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بتعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 57.98 جنيه للشراء ، و 58.14 جنيه للبيع، بزيادة 14 قروش للشراء والبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 67.51 جنيه للشراء، بتراجع 28 قرشًا ، و 67.71 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.