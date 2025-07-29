كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار السكر، والدقيق، وزيت الذرة، والأرز المعبأ ، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.42 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.85 جنيه، بتراجع 2.9 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.78 جنيه، بزيادة 41 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.24 جنيه، بتراجع 88 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 36.8 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.91 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.43 جنيه، بتراجع 2.3 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.53 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.96 جنيه، بزيادة 3.22 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.11 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.22 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.33 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.54 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 131.03 جنيه، بزيادة 4.98 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.44 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.66 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.17 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.