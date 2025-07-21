إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 21 يوليو 2025

03:45 م الإثنين 21 يوليو 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5306 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5351 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4682 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4013 جنيهًا

و سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37457 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصطفى شهيد عملية حسم.. الابن الذي حقق حلم أبيه ومات بين ذراعيه
العد التنازلي لإلغاء الدعم.. ما سيناريو أسعار الوقود في الربع الأخير من 2025؟
تنسيق كلية الشرطة 2025 /2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التقديم (التفاصيل)
أسعار السجائر بجميع أنواعها بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق
صور.. قطار العودة للسودانيين يغادر محطة مصر برمسيس