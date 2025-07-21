سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 21 يوليو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5306 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5351 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4682 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4013 جنيهًا

و سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37457 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.