" المشاط " تشهد تسليم وصيانة 100 طرف صناعي بمطروح

كتبت- منال المصري:

تفقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مركز الأطراف الصناعية بمطروح، لمتابعة جهوده دعم مصابي ومتضرري الألغام بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، كما شهدت تسليم وصيانة 100 طرف صناعي لأهالي المحافظة من المصابين.

وبحسب البيان المرسل من الوزارة اليوم، جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، ومساندة متضرري الألغام بمحافظة مطروح.

وخلال الزيارة، استمعت المشاط، لأهالي مطروح من المتضررين بسبب الألغام وأجرت حوارًا حول آلية التقدم للحصول على الطرف الصناعي ووقت التصنيع والحصول عليه، مؤكدة حرص الحكومة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، بما يمكّن المصابين من إعادة الاندماج في المجتمع، كما أكدت اهتمام الحكومة بدعم جهود التنمية بالمحافظات الحدودية سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أيضًا عملية تصنيع وتركيب الأجهزة التعويضية بمركز الأطراف الصناعية من قبل مسئولي المركز، مؤكدةً على ضرورة اتباع أعلى معايير الكفاءة وضمان الصيانة المستمرة للأجهزة التعويضية لأهالي مطروح.