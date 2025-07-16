وزير البترول يبحث مع "أنجلو جولد" تعزيز الاستثمارات في منجم السكري

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جيلين دوران المدير التنفيذي والمسئول المالي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية المستثمر في منجم السكري للذهب، وهدى منصور نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري، سبل تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لتسريع منح حقوق الاستغلال، خاصة للشركات الناشئة، بما يدعم توسعة قاعدة الاستثمار التعديني.

وبحسب بيان الوزارة اليوم فإن ذلك جاء على هامش منتدي مصر للتعدين، حيث أكد بدوي حرص الحكومة على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، مشيرًا إلى أن ما تحقق في منجم السكري يمثل نموذجا ناجحا يحتذى به في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشارت دوران بالتطور الملحوظ الذي يشهده منجم السكري، مشيرة إلى أن زيارتها للمنجم شكّلت نقطة تحول لمست خلالها طبيعة العمل وجودته، لافتة إلى أن 97% من القوى العاملة به من الكفاءات المصرية.

كما أكدت دوران على أن نتائج استحواذ شركة "أنجلو جولد أشانتي" على المنجم، ساهم في تصدّر الشركة لمؤشرات الأداء العالمية في قطاع الذهب، وأن منجم السكري كان عنصرا محوريا في هذا التميز.