إعلان تحريري

تُعد شركة جلاكسو سميثكلاين مصر من أبرز الشركات في قطاع الأدوية المصري، بتاريخ يمتد لأكثر من 100 عام من الالتزام بتحسين جودة حياة الإنسان. في حوار خاص مع المهندس حسن فهمي، رئيس الشركة، تحدثنا عن مسيرة الشركة العريقة، ودورها الريادي في السوق المصري، وجهودها لدعم منظومة الرعاية الصحية الوطنية.

بداية، هل يمكن أن تطلعنا على كيان وتاريخ جلاكسو سميثكلاين مصر؟

تُعرف جلاكسو سميثكلاين (GSK) عالميًا كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الأدوية، واللقاحات، والرعاية الصحية. وفي مصر، رسّخت الشركة مكانتها ككيان حيوي له تأثير ملموس على مدار أكثر من قرن. وتعمل GSK في قطاع المستحضرات الصيدلانية والعلوم والتكنولوجيا الحيوية، وتهدف إلى تحسين جودة حياة الإنسان من خلال الوقاية من الأمراض المهددة للحياة وحمايته منها.

تتميّز GSK مصر بامتلاكها لمصانع خاصة بالسوق المصرى، وتنتج الشركة محليًا العديد من الأدوية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، في تأكيد على التزامها بتلبية احتياجات السوق المحلي وتوطين الصناعة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

ومنذ عام 1985، تُدرج GSK مصر في البورصة المصرية، وقد شهدت الشركة منذ ذلك الحين عدة اندماجات واستحواذات إلى أن وصلت إلى كيانها الحالي، وتُعد الشركة الوحيدة المُدرجة في البورصة المصرية بين شركات الأدوية متعددة الجنسيات.

ما الأسباب والدلالات الاستراتيجية لإدراج الشركة في البورصة المصرية بشكل منفرد؟

يعود ذلك لكون GSK مصر شركة مصرية بأغلبية من العاملين المصريين، ويُعد إدراجها في البورصة المصرية تأكيدًا على دعم الشركة الأم لفرعها في مصر وثقتها في الاقتصاد المصري. كما أن هذا الإدراج يعزّز من استقرار وتواجد الشركة في السوق المحلي.

كيف ترون تأثير إعادة هيكلة المنظومة الصحية في مصر على سوق الدواء من وجهة نظركم؟

شهدت السنوات الأخيرة إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية في مصر، من خلال إنشاء هيئات متخصصة مثل هيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الرعاية الصحية. وتُعد هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا للغاية.

وقد أصبح تسجيل الأدوية يستغرق وقتًا أقل، مع تحسين التنسيق بين هذه الهيئات، بالإضافة إلى العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ويُعد ذلك إنجازًا كبيرًا يصب في مصلحة المريض، حيث يُتيح له الحصول على الأدوية المبتكرة بالتزامن مع طرحها عالميًا، فضلًا عن تقديم خدمات طبية بمستوى راقٍ وجودة عالية.

كيف ترون سياسة تسعير الأدوية في مصر من منظور عالمي؟

تُعد سياسة تسعير الأدوية عنصرًا محوريًا في أي سوق دوائي. ونشهد مؤخرًا تطورًا ملحوظًا في هذا الإطار بمصر، لا سيّما مقارنة بما كان عليه الحال قبل ذلك.

هناك جهود واضحة من قِبل الجهات المعنية في مصر للوصول إلى سياسة تسعير أكثر مرونة وشفافية، مع وجود حوار دائم ومفتوح مع هيئة الدواء المصرية لبحث أسعار الأدوية وضمان استدامة توافرها في السوق المصري.

ما هو دور GSK في دعم المبادرات والشراكات الحكومية؟

تحرص GSK على دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصحى، وهو ما أثمر عن العديد من الإنجازات.

من أبرز الأمثلة تبرع الشركة بحوالي 40 ألف جرعة من لقاح فيروس التهاب الكبد الوبائي "A" خلال استعدادات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، لتطعيم العاملين في قطاع السياحة والضيافة. ونأمل أن يتم تباعا استمرار توسيع نطاق الحماية من فيروس التهاب الكبد الوبائي "A"، و هو ما يعد استكمالًا للإنجاز المعترف به، والذي أكّد نجاح مصر في خفض معدلات انتشار فيروس الكبد الوبائي "B“ و "C"

كما جدّدت الشركة مذكرة التفاهم مع هيئة الدواء المصرية للعام الثالث على التوالي، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الصيادلة وتدريب العاملين بهيئة الدواء، حيث تم تنفيذ أكثر من 20 دورة تدريبية حتى الآن بالتعاون مع خبراء محليين وعالميين.

هذا بالإضافة للمناقاشات الجارية بين وزارة الصحة و السكان المصرية و الفريق العالمي للتطوير و البحث العلمي بشركة GSK حول مقترح إنشاء مركز أبحاث «MULTI OMICS» في مصر، يتم تطويره بأستخدام احدث الاجهزة و التقنيات العالمية في مجال البحث العلمي بالاستعانة بمجموعة من الخبراء العالميين و المحليين المرموقيين و هو ما يساهم في وضع مصر في مكانة هامة في مجال البحث العلمي و الابتكار واكتشاف و تطوير الدواء، هذا إلي جانب نقل الخبرات و المعرفة و جذب الاستثمارات العالمية للسوق المصري.

ما هي الاتجاهات العالمية للشركة فيما يخص تطوير الادوية والأبحاث الطبية المستقبلية؟

تركّز الشركة على مجالات البايوفارما والأدوية المبتكرة، وفق ثلاث محاور أساسية:

· الرعاية الأولية: تشمل مضادات حيوية وأدوية لأمراض الجهاز التنفسي، مثل البخاخات المبتكرة.

· الأدوية المتخصصة: خاصة بمجالات الأورام والأمراض النادرة، وقد أعادت GSK ترسيخ وجودها في هذا المجال بمصر.

· اللقاحات: شركة GSK هي شركة رائدة عالمياً في مجال اللقاحات و لديها مجموعة من اللقاحات المتطورة و المبتكرة باستخدام احدث التقنيات و التكنولوجيا العالمية، لوقاية الأطفال، والبالغين و جدير بالذكر هنا أن اللقاحات لها دور هام في توفير الوقاية للكبار من بعض الامراض الخطيرة خاصة مع التقدم في العمر أو ضعف المناعة.

ما أهم اللقاحات التي قد تم تطويرها وتُعد محورية في الوقاية من الأمراض؟

بشكل عام هناك العديد من الامراض التي يمكن تجنب الاصابه بها من خلال طرق الوقاية المختلفة و من اهمها الحصول علي اللقاحات و التي توفر الوقاية لجميع الفئات العمرية سواء حديثي الولادة أو الاطفال أو البالغين و كبار السن و المتوفرة بالسوق المصري.

فعلي سبيل المثال هناك لقاحات للاطفال للوقاية ضد العديد من الفيروسات و البكتيريا المسببة للامراض مثل شلل الاطفال، و الجديري المائي، و الدرن، و التهاب الكبد الوبائي، و الحصبه، و فيروس الروتا، و المكورات الرئوية، و الورم الحليمي البشري و الالتهاب السحائي البكتيري أو المعروف بالحمي الشوكية و المتوفر له لقاحات للوقاية ضد مختلف السلالات البكتيرية المتسببه في الاصابه بة مثل السلالات "A,B,C,W,Y" و الدوله مشكورة توفر ضمن برامج الحماية الوطنية مجموعة كبيرة من اللقاحات مجاناً للحماية ضد مختلف الامراض فعلي سبيل في مرض اللاتهاب السحائي توفر الدولة اللقاحات للحماية ضد السلالات A,C إلي جانب الاهتمام بتوفير اللقاحات الاخري المتوفرة عالمياً بالسوق المصري للحماية ضد باقي السلالات و لذلك بشكل عام من الضروري استشارة الطبيب حول اللقاحات التي يجب الحصول عليها للحماية من الامراض فمن المهم في مرض مثل اللاتهاب السحائي الحصول علي الحماية الشاملة ضد جميع السلاسلات البكتيرية المسببه لهذا المرض الخطير و الذي قد تتطور مضاعفاته في خلال 24 ساعة مسببة للوفاه.

هذا إلي جانب اللقاحات المخصصه للكبار، فمع التقدم بالعمر يحدث ضعف بجهاز المناعة و نصبح بحاجة للقاحات للوقاية من بعض الامراض، و من بين هذه الامراض الانفلونزا الموسمية، و التهاب الكبد الوبائي، و الورم الحليمي البشري، و الحزام الناري .. إلخ

و هنا يجب الاشارة إلي انه من المهم جداً استشارة الطبيب قبل الحصول علي اى لقاح

هل من المتوقع طرح أدوية جديدة في السوق المصري ضمن خطة GSK؟

نعم، فقد طرحت الشركة خلال العامين الماضيين نحو 5 منتجات مبتكرة في السوق المصري، تشمل أدوية فعالة ومتطورة لعلاج الأورام، وامراض الجهاز التنفسى، الى جانب اللقاحات، وتعمل الشركة حاليًا على استكمال الإجراءات لطرح المزيد من الأدوية الحديثة المتوفرة عالميًا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ما هي أبرز متطلبات ازدهار صناعة الدواء في مصر لتحقيق مستقبل أفضل؟

هناك عدة محاور يجب التركيز عليها لضمان الاستمرارية والازدهار من بينها:

· تعزيز الأبحاث والتجارب السريرية من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية و العدد الضخم من العينات المتاح بالسوق المصري فالحقيقة مصر لديها الامكانيات للتوسع في مجال البحث العلمي و التجارب السريرية من حيث البنية التحتية المتمثلة في المستشفيات و المراكز المتطورة هذا بالطبع إلي جانب وجود مجموعة كبيرة من الخبراء و المتخصصين علي مستوي عالي من الكفاءة و الخبرة التي تؤهلهم للقيادة و الابتكار في هذا المجال بشكل ناجح و هو ما سيضع مصر فى مكانه هامة بين دول العالم في المجال الأبحاث و التجارب السريرية.

· أيضاً فإن حماية حقوق الملكية الفكرية يعد احد اهم المحاور لدعم بيئة الابتكار، و قد شاهدنا خلال السنوات السابقة ما أولته الدولة من اهتمام بمنظومة الملكية الفكرية و القرار بإنشاء جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية و هو الجهاز المصري للملكية الفكرية، و قد جاء ذلك القرار في إطار التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في مختلف المجالات.

· و من المحاور الهامة استمرار دراسات الاقتصاد الدوائي لتطوير برامج التحصين الوطنية، فالاهتمام بتطوير و تحديث برامج التحصين الوطنية له دور ايجابي في تقليل العبء الناجم عن الاصابه بالامراض و مضاعفاتها و العلاج منها و ما له من مردود سلبي علي القطاع الصحي و اقتصاد الدولة و الانتاجية علي المدي الطويل.

· كما أن الاتجاة لتوطين الصناعات التكميلية المغذية لقطاع الأدوية يعد محور هام لتقليل الاعتماد على الاستيراد و زيادة حجم الانتاج المحلي و بحث زيادة فرص التصدير للدول الاخري.

· هذا إلي جانب التحول الرقمي في القطاع الصحى و الاتجاه للاعتماد علي الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات و نحن نري الان استخدام الذكاء الاصطناعي عالمياً للمساعدة في تطوير عمليات التصنيع و تشخيص بعض الامراض و الابتكار و تطوير الدواء ..إلخ ، كما أيضا يمكننا الاعتماد على النشرات الدوائية الإلكترونية بدل الورقية للتبسيط الإجراءات وتوفير التكاليف

في ختام حوارنا مع المهندس حسن فهمي رئيس شركة GSK مصر نأمل أن يكون هذا الحوار قد سلط الضوء على دور الشركة في دعم جهود الدولة و المبادرات الوطنية و اهم الاتجاهات التي تركز عليها الشركة فيما يتعلق بتطوير الادوية والأبحاث الطبية إلي جانب نظره عامة عن اساليب الوقاية من الامراض بالإضافة إلي القاء الضوء علي اهم محاور و متطلبات ازدهار صناعة الدواء في مصر لتحقيق مستقبل أفضل لسوق الدواء المصري.