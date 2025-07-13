إعلان

"طاقة عربية" تسعى للاستحواذ على إحدى شركات التمويل الاستهلاكي

12:29 م الأحد 13 يوليو 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة طاقة عربية عن أن إدارة الشركة تقوم حالياً بالتواصل مع بعض الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك تمهيداً لدراسة إمكانية التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة المسبقة للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، يأتي ذلك في ضوء دراسة الشركة لفرص محتملة للاستحواذ على إحدى تلك الشركات، حال التوصل إلى تصور نهائي وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة على ذلك، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وأوضحت الشركة، أن ذلك جاء في إطار التزام شركة طاقة عربية بمبدأ الإفصاح والشفافية.

وتأسست شركة طاقة عربية عام 2006. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2023. ومتخصصة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط حيث تقوم الشركة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومحطات تشغيل توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء وشبكات توزيعها وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تحلية وتكرير وتنقية مياه الشرب وشبكات توزيعها.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركات التمويل الاستهلاكي البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء