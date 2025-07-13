كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة طاقة عربية عن أن إدارة الشركة تقوم حالياً بالتواصل مع بعض الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك تمهيداً لدراسة إمكانية التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة المسبقة للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، يأتي ذلك في ضوء دراسة الشركة لفرص محتملة للاستحواذ على إحدى تلك الشركات، حال التوصل إلى تصور نهائي وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة على ذلك، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وأوضحت الشركة، أن ذلك جاء في إطار التزام شركة طاقة عربية بمبدأ الإفصاح والشفافية.

وتأسست شركة طاقة عربية عام 2006. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2023. ومتخصصة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط حيث تقوم الشركة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومحطات تشغيل توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء وشبكات توزيعها وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تحلية وتكرير وتنقية مياه الشرب وشبكات توزيعها.