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خريطة الأسعار اليوم: استقرار الحديد والبيض وارتفاع الذهب

01:05 م الأحد 08 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن بالأسواق في ثالث أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار السلع الأساسية بالأسواق في ثالث أيام عيد الأضحى

ارتفاع البطاطس والبصل .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد

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خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الحديد والأسمنت أسعار السلع الأساسية
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