11 قطاعات رابحة و4 خاسره خلال تعاملات البورصة في أسبوع

كتبت- أمنية عاصم :

الأسبوع الماضي شهد سوق المال تصدر 11 قطاعات مؤشر تعاملات البورصة الأفضل أداء في جني الأرباح مقابل 4 قطاعات أخرى خاسره، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.

قطاعى مواد البناء وحدمات النقل والشحن في المقدمة

تصدر قطاع مواد البناء مؤشر القطاعات خلال الأسبوع الماضي بنمو بنسبة 9.1% ليليه قطاع خدمات النقل والشحن بنمو بنسبة 5.4% ثم قطاع مقاولات وإنشاءات هندسبة بنمو 2.3%.

ويأتي في المركز الرابع قطاع البنوك بنسبة نمو 2.1% ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة نمو 1.9%، وحقق قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات نموًا بنسبة 1.8%.

واحتل قطاع منسوجات وسلع معمرة المركز السابع بنسبة نمو 1.2%، وتلاه قطاع موارد أساسية بنمو بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، وقطاع سياحه وترفية ارتفع بنسبة 0.40%، في الختام تصدر قائمة النمو قطاع الرعاية صحية وأدوية بنسبة نمو 0.30%.

4 قطاعات خاسره

وعلى نقيض النمو، حقق قطاع خدمات المالية غير مصرفية تراجعات بنسبة 0.40% ، ليلية قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.50% ثم يأتي قطاع تجارو وموزعون منخفضًا بنسبة 0.60% ويليها قطاع الأغذية ومشروبات وتبغ بنسبة 1.50%.