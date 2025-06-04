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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

05:20 م الأربعاء 04 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4-6-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3123 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4015 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4685 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5354 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166509 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 3364 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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