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البورصة تصعد 1% في ختام آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى

03:42 م الأربعاء 04 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:


ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1 % عند مستوى 32677 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 98.75 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 60 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 38.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.09% عند مستوى 32355 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

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