الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟

كتت- منال المصري:

زاد تدفق المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري عبر أذون وسندات الخزانة المحلية بالجنيه مقابل بيع الدولار على مدار آخر أسبوعين وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الدولار بدعم من زيادة المعروض من النقد الأجنبي، وفق مصرفيون تحدث إليهم مصراوي.

خلال أسبوعين استعاد الجنيه نحو 2.6% من قيمته مقابل الدولار ليرتفع إلى نحو 49.65 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم بعد أن وصل إلى مستوى الـ51 جنيها قبل أسبوعين.

قبل تعافي الجنيه شهدت البنوك طلبات من المستثمرين للتخارج بشكل جزئي من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة تحت ضغوط المخاوف من تسارع الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

لكن بعد هدوء الأوضاع عاد المستثمرون مجددا لتكثيف استثماراتهم في الجنيه المصري مقابل بيع الدولار.

قال رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة لمصراوي، إن البنوك شهدت إقبالا من دخول مستثمرين أجانب للاستثمار في الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي والحالي.

وأوضح أن وصل حجم تدفقات النقد الأجنبي عبر آلية "الإنتربنك" سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك يوم الأحد الماضي نحو 1.5 مليار دولار بفضل التدفقات القوية من العملة.

زيادة التدفقات من النقد الأجنبي خاصة من المستثمرين الأجانب أدى إلى وفرة النقد الأجنبي وزيادة مكاسب الجنيه مقابل الدولار بموجب آلية مرونة سعر الصرف. وفق ما قاله المسؤول.

يعتمد البنك المركزي المصري على سعر صرف مرن للجنيه بعد عودته إلى تحرير سعر الصرف مجددا في 6 مارس 2024 وهو ما عزز من القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وعودة تدفقات النقد الأجنبي الرسمية للبلاد للتداول في البنوك والصرافات مجددا.

وقال رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في بنك آخر، إن ارتفاع سعر العائد على الجنيه يزيد من شهية الأجانب للاستثمار في الجنيه الذي يفوق العائد من الدولار.

وأوضح أن استقرار الأوضاع في مصر وانتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران برعاية أمريكا ساهم في زيادة الاطمئنان بين المستثمرين والدخول مجددا.

وصل سعر العائد على أذون الخزانة إلى نحو 27% وهو يعد أعلى معدل عائد على المدخرات قصيرة الأجل.

أذون الخزانة تعد إحدى الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية التي تطرحها أسبوعيا عبر البنك المركزي لجمع سيولة لسد عجز الموازنة ومن أكثر أوعية الاستثمار المفضلة لدى المستثمرين نظرا لآجالها القصيرة التي تتراوح بين 3 و6 و9 أشهر وسنة دون تحمل أي مخاطر.

بحسب بيانات المركزي، جذبت مصر نحو 24 مليار دولار استثمار أجنبي في أذون الخزانة خلال العام الأول من تحرير سعر الصرف ليصل إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي يتخطى نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.

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