50% نقدًا.. المالية تعلن بدء إجراءات صرف مستحقات المصدرين

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم بدء صرف 50% نقدًا من مستحقات المصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيه 2024 على مدار 4 سنوات بدءًا من العام المالي 2025-2026.

وأوضح في بيان للمالية اليوم أنه من المتوقع صرف مستحقات نحو 2400 شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية للمصدرين ويشجعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، وذلك فى إطار السياسات المالية الأكثر شمولاً وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادى، ودفعًا لمعدلات النمو الذى يقوده القطاع الخاص.

وقال كجوك، إن وزارة المالية بدأت الإجراءات التنفيذية لصرف الـ 50%؜ نقدًا من المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، وأن الصرف الفعلي سيتم فى 7 أغسطس المقبل، من خلال الأربعة بنوك المشتركة «الأهلي ومصر والقاهرة وتنمية الصادرات»، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال سداد كل المتأخرات للمصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيه 2024.

وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه سيتم تسوية 50% من "متأخرات المصدرين" بنظام المقاصة من مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز، لافتة إلى أننا صرفنا 70 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.