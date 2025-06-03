انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق مع بدء إنتاج العروة الصيفية

كتبت- آية محمد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت تراجعًا في الأسواق خلال الأيام الماضية، حيث انخفض الكيلو بقيمة تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وأضاف النجيب، لمصراوي، أن أسعار الطماطم في أسواق التجزئة تتراوح حاليًا بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، بعد أن كانت تتراوح بين 15 و20 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح النجيب، أن الإنتاج من العروة الصيفية بدأ في الظهور، مما أدى إلى زيادة في الكميات المعروضة بالسوق، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار.

وأشار النجيب، إلى أن الأسعار لن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، حتى مع زيادة الطلب بمناسبة عيد الأضحى، وذلك بسبب وفرة المعروض من الطماطم، بالإضافة إلى استقرار أسعار البطاطس والبصل.

وأكد النجيب، على أن المؤشر الرئيسي لتحرك الأسعار هو حجم الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج وزادت الكميات المطروحة في السوق، انخفضت الأسعار.

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