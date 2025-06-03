كتبت- منال المصري:

نفى سميح ساويرس أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، أن يكون جمال وعلاء مبارك قد استغلا وضع والدهما الرئيس الأسبق حسني مبارك واستوليا على أموال من مصر.

وقال ساويرس: أقسم أن لا جمال مبارك ولا علاء مبارك عمر واحد فيهم مد يديهما على مليم في مصر، لكن هم كانوا يتم مجاملتهم من البعض حبا في والدهم "هو كان يتحب بصراحة".

وأوضح خلال إحدى حلقات بودكاست "الحل إيه؟" ردا على سؤال استغلال نفوذهما، أن جمال وعلاء مبارك عمرهم ما دخلوا بنظام "فيها لا أخفيها"، زي نظام بشار الأسد، "دا نجيب ساويرس كان عنده رخصة موبايل في سوريا خدوها منه لا فيها لا أخفيها".

وردا على اتهام ابني مبارك بمشاركة بعض رجال الأعمال، أكد ساويرس: عمرهم ما دخلوا شركاء مع أحد، "حتى جمال كان موظف في بنك أوف أمريكا كان راجل موظف".

وحول دور ثورة 25 يناير في عدم توريث الحكم، قال سميح ساويرس: "إفرض كان جه جمال رئيسا لمصر خلفا لوالده محمد حسني مبارك كان هيحصل إيه؟.

وشدد سميح ساويرس على أنه لا توجد مقارنة بين عائلة بشار الأسد ومبارك، فنظام بشار مختلف "دول دمروا بلد بأكملها وردموها وأولاده كان بيستغلوا كل حاجة في سوريا".

وأشاد سميح سويرس بعهد الرئيس محمد حسني مبارك الذي شهد مستوى من الحريات واسعة. وأضاف في إحدى حلقات بودكاست الحل إيه؟: مسار ثورة 25 يناير كان واضحا زي الشمس رجع البلد للوراء بشكل كبير، فمن الصعب الانتقال من نظام فردي في يده كل السلطات إلى نظام ديمقراطي زي أمريكا وأوروبا في 6 أشهر، وكان يمكن أن تتم بتمهل دون استعجال.