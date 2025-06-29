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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 29 يونيو 2025

03:33 م الأحد 29 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5229 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5280 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4620 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3960 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36960 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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