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التضامن تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث المنوفية

03:30 م السبت 28 يونيو 2025

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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كتبت- دينا خالد:

قررت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

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مايا مرسي محافظة المنوفية التضامن حادث الطريق الإقليمي مركز أشمون
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