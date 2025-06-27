كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية تعاملات الجمعة 27-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3120 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4011 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5348 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166322 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 267400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.14% إلى نحو 3289 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.