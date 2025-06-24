سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 يونيو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5339 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5408 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4732 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4056 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37856 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.