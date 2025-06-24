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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم

10:46 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

البورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.93% عند مستوى 32023 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.74 %.

وسجل رأسمال السوقي مكاسب تصل لـ 45 مليار جنيه بمستهل جلسة اليوم، ليسجل 2.278 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.233 تريليون جنيه سعر الفتح.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.17% عند مستوى 31418 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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