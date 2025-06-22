كتبت- أمنية عاصم:



استقر سعر الذهب اليوم في مصر ، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد 22-6-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بعد أن ارتفع في منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي

حقق سعر الذهب عيار 14 نحو 3203 جنيهات للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 18 عند 4118 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4805 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5491 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب عند 38440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170770 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 3368 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.