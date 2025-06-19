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قصة "صاروخ كشري" أبو طارق الذي أثار قلق إسرائيل

01:14 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صاروخ كشري أبو طارق
  • عرض 5 صورة
    صاروخ كشري أبو طارق
  • عرض 5 صورة
    صاروخ كشري أبو طارق
  • عرض 5 صورة
    صاروخ كشري أبو طارق
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كتب- مصراوي:

لم تكد صفحة كشري "أبو طارق"، أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة، تنشر صورة لـ"طبق كشري" على شكل صاروخ، مع تعليق بسيط "قريبا في الأسواق"، حتى ثار جدل واسع وغضب في إسرائيل.

الجدل الإسرائيلي بدأه الصحفي روعي كايس، الذي يعمل بالهيئة العامة للبث الإسرائيلي "كان"، بعدما أعاد نشر صورة بوست كشري أبو طارق عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق عليها: "يبدو أن مطعم أبو طارق.. الكشري المحبوب في القاهرة قد دخل الحرب بين إسرائيل وإيران، بعد أن نشر طبقًا جديدًا على شكل صاروخ على حسابه في فيسبوك".

تغريدة روعي كايس أثارت تفاعلا كبيرا في إسرائيل، واعتبر الإسرائيليون بوست أبو طارق الدعائي استفزازا لهم، فيما لقى منشور طبق كشري إعجابا كبيرا من رواد السوشيال ميديا من الوطن العربي.

وعلق ديفيد جوفرين، السفير الإسرائيلي السابق في مصر على المنشور. وأثنى جوفرين على أبوطارق واصفًا إياه بأنه مطعم "موصى به بشدة" خاصة لمحبين المطبخ المصري.

وأعادت صفحة إيران بالعربية على "إكس" نشر منشور كشري أبو طارق معلقة: "الاحتلال يهدد مطعم كشري أبو طارق المحبوب في العاصمة المصرية القاهرة بعد تقديمه وجبات مُشكّلة على هيئة صواريخ إيرانية".

في النهاية، مسح أبو طارق المنشور الدعائي للمنتج الجديد من صفحته على فيسبوك.

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