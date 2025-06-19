قصة "صاروخ كشري" أبو طارق الذي أثار قلق إسرائيل

كتب- مصراوي:

لم تكد صفحة كشري "أبو طارق"، أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة، تنشر صورة لـ"طبق كشري" على شكل صاروخ، مع تعليق بسيط "قريبا في الأسواق"، حتى ثار جدل واسع وغضب في إسرائيل.

الجدل الإسرائيلي بدأه الصحفي روعي كايس، الذي يعمل بالهيئة العامة للبث الإسرائيلي "كان"، بعدما أعاد نشر صورة بوست كشري أبو طارق عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق عليها: "يبدو أن مطعم أبو طارق.. الكشري المحبوب في القاهرة قد دخل الحرب بين إسرائيل وإيران، بعد أن نشر طبقًا جديدًا على شكل صاروخ على حسابه في فيسبوك".

تغريدة روعي كايس أثارت تفاعلا كبيرا في إسرائيل، واعتبر الإسرائيليون بوست أبو طارق الدعائي استفزازا لهم، فيما لقى منشور طبق كشري إعجابا كبيرا من رواد السوشيال ميديا من الوطن العربي.

مطعم كشرى أبو طارق الشهير فى وسط القاهرة ،دخل على خط الحرب بين ايران واسرائيل، بتقديمه طبق كشرى على هيئة صاروخ ايرانى

لم تفوت وسائل اعلام ايرانية الفرصة، وادعت أن اسرائيل هددت المطعم بعد تقديمه وجبات مُشكّلة على هيئة صواريخ إيرانية.

وزار وزير خارجية ايران المطعم مؤخرا ،خلال… pic.twitter.com/6S7qOVdmeQ — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) June 18, 2025

وعلق ديفيد جوفرين، السفير الإسرائيلي السابق في مصر على المنشور. وأثنى جوفرين على أبوطارق واصفًا إياه بأنه مطعم "موصى به بشدة" خاصة لمحبين المطبخ المصري.

נראה שמסעדת הכושרי האהובה של אבו טארק בקהיר נכנסת לעובי הקורה של המלחמה בין ישראל לאיראן אחרי שהציגה בחשבון הפייסבוק שלה מנה חדשה בצורת טיל עם הספוילר "בקרוב" pic.twitter.com/F6qFW1ruDG — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) June 18, 2025

وأعادت صفحة إيران بالعربية على "إكس" نشر منشور كشري أبو طارق معلقة: "الاحتلال يهدد مطعم كشري أبو طارق المحبوب في العاصمة المصرية القاهرة بعد تقديمه وجبات مُشكّلة على هيئة صواريخ إيرانية".

🟥 الاحتلال يهدد مطعم كشري ابو طارق المحبوب في العاصمة المصرية القاهرة بعد تقديمه وجبات مُشكّلة على هيئة صواريخ إيرانية. pic.twitter.com/ovYFH7qSEg — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 18, 2025

في النهاية، مسح أبو طارق المنشور الدعائي للمنتج الجديد من صفحته على فيسبوك.