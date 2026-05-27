سعر الذهب في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات أول أيام عيد الأضحى

كتب : أحمد الخطيب

01:44 م 27/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات أول أيام عيد الأضحى، الأربعاء 27-5-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4526 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5820 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6790 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7760 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241336 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4474 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

