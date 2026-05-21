تصوير- محمد معروف

قال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إن مصر تمثل ركيزة أساسية في منظومة الترفيه والاستثمار بالمنطقة، مؤكدًا أن ما تشهده من تطور في البنية التحتية والمشروعات الكبرى يعكس حجم الفرص الواعدة فيها.

وأضاف خلال توقيع تحالف استراتيجي بين شركة صلة السعودية ومجموعة طلعت مصطفى اليوم، أن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية أسهم بشكل مباشر في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار تركي إلى أن مصر اليوم تقدم نموذجًا متكاملًا يجمع بين الأمن والتنمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين إقليميًا ودوليًا.

وأوضح آل الشيخ أن العلاقات بين مصر والسعودية تستند إلى تاريخ ممتد من التعاون الاستراتيجي، بدعم من الملك سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان، لافتًا إلى وجود توجه لتعزيز الشراكات في قطاعات الترفيه والسياحة والعقارات.