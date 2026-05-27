النفط يتراجع بأكثر من 5% مع ترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

كتب : أحمد الخطيب

04:55 م 27/05/2026

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعد تداول وسائل إعلام إيرانية مسودة أولية لتفاهم محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز رهانات الأسواق على إمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، رغم استمرار الضربات العسكرية قرب مضيق هرمز.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.50% لتسجل 95.10 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.43% إلى 88.79 دولار للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات قوية سجلتها أسعار الخام في الجلسة السابقة، عقب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة داخل إيران، ما أثار مخاوف من تعثر جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ عدة أشهر.

مسودة تفاهم أولية بين واشنطن وطهران

وفي تطور لافت، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وثيقة أولية غير رسمية تتضمن إطارًا عامًا لتفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الصيغة الحالية لا تزال غير نهائية.

وأشار التقرير الإيراني إلى أن طهران لن تقدم على أي خطوات تنفيذية قبل وجود ضمانات واضحة وقابلة للتحقق على أرض الواقع.

ترقب لتحركات الأسواق والطاقة

وتتابع الأسواق العالمية عن كثب أي مؤشرات تتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق يساهم في تهدئة التوترات وإعادة الاستقرار إلى حركة الملاحة بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الحيوية لتدفقات النفط والغاز عالميًا.

