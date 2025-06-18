بسبب حرب إيران وإسرائيل.. أسعار شحن السفن عبر مضيق هرمز ترتفع 60%

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار التأمين على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز بنسبة تزيد عن 60% منذ بداية الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث يهدد الصراع الشحن في نقطة اختناق رئيسية للنفط الخام، وفقًا لما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

واعتبارًا من هذا الأسبوع، ارتفعت تكلفة تأمين هياكل السفن وآلاتها المارة عبر المضيق من 0.125% من قيمة السفينة إلى حوالي 0.2%، وفقًا لشركة مارش ماكلينان، أكبر شركة وساطة تأمين في العالم.

وهذا يرفع تكلفة التغطية لسفينة بقيمة 100 مليون دولار من 125 ألف دولار إلى 200 ألف دولار، ويغطي تأمين الهيكل والآلات الأضرار التي تلحق بالسفينة نفسها، على عكس الشحنة أو المسؤولية تجاه الطرف الثالث.

قال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للتأمين البحري والبضائع في مارش ماكلينان، لصحيفة فاينانشال تايمز: "لم نشهد حتى الآن إطلاق صاروخ على سفينة في الخليج العربي، لذا فإن ما يمثله هذا هو شعور السوق بالقلق المتزايد بشأن سلامة الشحن في المنطقة"، وأضاف أن الأسعار قد ترتفع أكثر.

وقال وسطاء وشركات تأمين إن السفن التي تحاول المرور عبر المضيق تواجه مجموعة من المخاطر، بدءا من التدخل الإلكتروني إلى هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وتهديد المزيد من التصعيد من قبل إسرائيل وإيران.

كان يوم الاثنين وقع تصادم بين ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز. ولم يُعلن عن سبب الحادث بعد، إلا أن إحدى الناقلتين أرسلت إشارات غير اعتيادية حول موقعها، مما أثار مخاوف من حدوث تداخل إلكتروني.

وقال بيكر إن شركات التأمين تشعر بالقلق أيضا من أن الحوثيين قد يوسعون نطاق هجماتهم، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بعدد أكبر من السفن مقارنة بالسفن التي تحمل العلم الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والتي كانوا يستهدفونها عموما.

وأضاف بيكر أن السوق "قلق بشأن كل سفينة" تمر عبر المنطقة بسبب هجمات الحوثيين.

وأضاف أن بعض شركات التأمين قد تتوقف عن تقديم التغطية التأمينية بسبب المخاطر، لكن شركات أخرى قد ترى في أي تراجع فرصة. وقال: "الحرب نفسها، كمنتج تأميني، غالبًا ما تكون... إما أن تخسر كل شيء أو تجني ثروة. وقد جنى العديد من شركات التأمين ثروات كبيرة على استعداد للمخاطرة".

وقال عدد من الوسطاء إن أسعار التأمين على البضائع، بما في ذلك النفط، من المرجح أن ترتفع أيضاً بسبب الصراع، لكنها كانت أبطأ في الاستجابة.

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